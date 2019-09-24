Російським сенаторам не дали візи для поїздки на Генасамблею ООН у США

Про те, що росіяни не отримали візи, “Комерсанту” розповів глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов, який прибув в урядовий аеропорт Внуково-2, звідки найближчим часом відправиться в США борт Сергія Лаврова.

Парламентарій повідомив, що йому, його колезі з Держдуми Леоніду Слуцькому і восьми співробітникам МЗС РФ, включаючи головного перекладача і главу генерального секретаріату МЗС РФ Сергія Бутіна, не видали візи.

При цьому, за словами пана Косачева, у візах не відмовлено. Просто членам делегації не повернули в термін паспорти, які зараз знаходяться в посольстві.

“Безпрецедентна ситуація. Американська сторона не оформила візи для декількох членів російської делегації, яка прямувала на Генасамблею ООН. В цілому десять чоловік. Головним чином — представники МЗС, які повинні були вилетіти в Нью-Йорк, щоб забезпечувати змістовну роботу російської делегації”, — розповів Косачов.

За його словами, мова йде про фахівців різних напрямів і департаментів, які ведуть відповідну проблематику на Генасамблеї ООН. “Ситуація скандальна. Зрозуміло, будуть жорсткі кроки по лінії МЗС. Наскільки вони матимуть відповідний характер, ще належить обговорити. Але те, що мені і моїм колегам не надана можливість брати участь в роботі офіційної делегації, — це ще один, і дуже важкий, подразник в наших двосторонніх відносинах. Це чергова вкрай деструктивна ініціатива американської сторони, яка ці відносини навіть на таких практичних сюжетах заганяє в глухий кут. Американці радикальним чином порушують свої зобов’язання, як країни, на території якої розташована ООН, і як постійний член Ради безпеки ООН, який несе особливу відповідальність за забезпечення роботи всієї організації”, — зазначив Костянтин Косачев.

За його словами, Сергій Лавров повідомлений про інцидент.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова підтвердила “Комерсанту”, що ряд членів офіційної російської делегації не отримали американську візу для участі в Генасамблеї ООН. “Це обурливий приклад неповаги Сполученими Штатами Америки членів ООН, а також невиконання своїх зобов’язань як країни, що приймає у себе всесвітню організацію. Черговий акт зневаги правами суверенних держав і міжнародних організацій і нездатність хоч якось пристойно виконувати власні міжнародно-правові зобов’язання стане центральною темою розмови Лаврова з Помпео в Нью-Йорку”, — заявила Захарова.

Як писав УНН, МЗС РФ підтвердило, що ймовірний американський шпигун працював в посольстві у США.