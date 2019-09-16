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МЗС РФ підтвердило, що ймовірний американський шпигун працював в посольстві у США

МЗС РФ підтвердило, що ймовірний американський шпигун працював в посольстві у США

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова в інтерв’ю Telegram-каналу “Расстрига” підтвердила, що екс-співробітник адміністрації президента Росії Олег Смоленков, якого ЗМІ називають агентом ЦРУ, працював в російському посольстві у Вашингтоні, пише УНН.

“Він працював на якомусь відрізку своєї кар’єри в нашому посольстві у Вашингтоні. Тут мені більше прокоментувати нічого. Я його особисто не знала, не перетиналися, — сказала дипломат. — Єдине, що я знаю з „особистісних оцінок товаришів по службі“, що він займався господарськими питаннями”.

Офіційний представник МЗС також нагадала, що російською стороною вже був зроблений офіційний запит по лінії правоохоронних органів. “Також можу сказати, що коли CNN готував цей матеріал (про Смоленкова), то до нас не звертався, — звернула увагу вона. — Це дивна ситуація. Зазвичай вони просять нас про коментарі, якщо мова йде про подібні сюжети”.

Захарова також заявила, що матеріал CNN про Смоленкова представлений як нібито “елемент формування переваг власної аудиторії”. “На жаль, в Сполучених Штатах Америки засоби масової інформації вже розійшлися за внутрішньополітичними таборами. Відбулася перекличка „свій — чужий“ в залежності від уподобань, — пояснила дипломат. — Дуже багато внутрішньополітичних подій в США викликають хвилю питань до російської сторони. Думаю, що момент вибраний невипадково. Вже стартували передвиборчі перегони, є і кандидати, яких записують в якості перспективних або можливих в контексті майбутніх президентських виборів в Америці в 2020 році”.

Як писав УНН, управління справами президента РФ прокоментувало інформацію про американського шпигуна у своїх лавах.

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