Управління справами президента РФ прокоментувало інформацію про американського шпигуна у своїх лавах

“Він ніколи не працював в управлінні справами президента Росії”, — заявила ТАСС прес-секретар керівника справами президента РФ Олена Крилова. Так вона прокоментувала публікації ряду ЗМІ про те, що Смоленков ймовірно був співробітником управління до 2017 року.

Телекомпанія CNN 9 вересня повідомила, що американська розвідка вивезла в 2017 році з Росії свого цінного агента, побоюючись його викриття. Телекомпанія не називає імені агента, відзначаючи лише, що він “був одним з найбільш високопоставлених джерел в російському уряді”. У свою чергу газета The New York Times зазначила, що він займав “впливову посаду, яка забезпечувала йому доступ в Кремль на найвищому рівні”. Ряд російських ЗМІ з посиланнями на анонімні джерела в свою чергу повідомили, що мова може йти про Олега Смоленкова, який працював в управління справами глави російської держави. У той же час ЗМІ називають і інші можливі місця роботи Смоленкова.

За словами обізнаної особи, на яку посилається CNN, рішення про вивезення шпигуна було продиктовано, зокрема, стурбованістю з приводу того, що президент США Дональд Трамп і співробітники його адміністрації недбало поводилися з секретною інформацією, що могло призвести до розкриття агента. Посилаючись на співробітника американської розвідки, телекомпанія зазначила, що відкликання цього агента мало серйозні наслідки, оскільки “відновити такі можливості в короткий проміжок часу не вдасться”.