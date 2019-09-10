Управление делами президента РФ прокомментировало информацию об американском шпионе в своих рядах

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6 марта, 17:12 • 120300 просмотра

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6 марта, 17:07 • 111886 просмотра

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Россиянин Олег Смоленков, которого СМИ называют возможным агентом ЦРУ, “никогда не работал в Управлении делами президента РФ”, пишет УНН со ссылкой на российское федеральное агентство ТАСС.

“Он никогда не работал в управделами президента России”, — заявила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова. Так она прокомментировала публикации ряда СМИ о том, что Смоленков якобы был сотрудником управления до 2017 года.

Телекомпания CNN 9 сентября сообщила, что американская разведка вывезла в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. Телекомпания не называет имени агента, отмечая лишь, что он “был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве”. В свою очередь газета The New York Times отметила, что он занимал “влиятельную должность, которая обеспечивала ему доступ в Кремль на высочайшем уровне”. Ряд российских СМИ со ссылками на анонимные источники в свою очередь сообщили, что речь может идти об Олеге Смоленкове, который работал в управделами главы российского государства. В то же время СМИ называют и другие возможные места работы Смоленкова.

По словам осведомленного лица, на которое ссылается CNN, решение о вывозе шпиона было продиктовано, в частности, озабоченностью по поводу того, что президент США Дональд Трамп и сотрудники его администрации небрежно обращались с секретной информацией, что могло привести к раскрытию агента. Ссылаясь на сотрудника американской разведки, телекомпания отметила, что отзыв этого агента имел серьезные последствия, поскольку “восстановить такие возможности в короткий промежуток времени не удастся”.

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