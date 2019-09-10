Евакуйований з Кремля агент ЦРУ: Путін надав наказ втручатися у вибори США — NYT

“Кілька десятиліть тому ЦРУ завербувало і ретельно готувало чиновника середньої ланки з Росії, який почав стрімко просуватися по службовим сходам. Зрештою, американські шпигуни напали на золото: інформатор США, який працював довгий час, зайняв впливову позицію, отримавши доступ до вищого керівництва Кремля”, — йдеться у повідомленні.

“Коли американські чиновники почали розуміти, що Росія намагається дезорганізувати президентські вибори 2016 року, інформатор став одним з найважливіших і високо захищених активів ЦРУ. Але коли співробітники спецслужб пізніше в тому ж році повідомили про серйозність втручання Росії в хід виборів з незвичайними подробицями, в ЗМІ з’явилися подробиці про кремлівських джерелах ЦРУ”, — додали у газеті.

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Зазначається, що офіційні особи ЦРУ, були стурбовані питаннями безпеки, і в кінці 2016 року прийняли важке рішення запропонувати евакуацію джерелу з Росії. “Ситуація ще більше загострилася, коли інформатор спочатку відмовився, пославшись на занепокоєння за членів своєї сім’ї, що викликало подив у штаб-квартирі ЦРУ і посіяло сумніви серед деяких американських співробітників контррозвідки в якості цього інформатора. Але ЦРУ знову тиснуло і через кілька місяців після того, як з’явилися нові запити від ЗМІ. На цей раз інформатор погодився”, — розповіли у матеріалі.

Видання розповідає, що з евакуацією агента з Кремля ЦРУ втратило одне з найбільш важливих джерел у російській владі. На думку видання, яке цитує чисельні джерела у розвідувальній спільноті, відтоді американська розвідка “осліпла” щодо процесів всередині Кремля.

NYT також поставило під сумнів інформацію видання CNN, що була розповсюджена раніше у понідолок, про те, що нібито рішення забрати інформатора США виникло через те, що йому загрожувала додаткова небезпека через дії президента США Дональда Трампа, який недбало розпоряджався таємною розвідувальною інформацією, зокрема, в розмовах з росіянами.

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Більшість джерел газети впевнені, що цей фактор не став основним для евакуації: агента давно прагнули відкликати з РФ через побоювання у можливому викритті.

“Інформація (що РФ втручалась у вибори 2016 року — ред) була настільки важливою та потенційно контроверсійною, що вищі посадові особи ЦРУ наказали провести перевірку історії повідомлень інформатора, — розповідають люди, обізнані з ситуацією. Чиновники перевіряли інформацію, яку джерело надавало раніше, щоб переконатися у її правдивості”, — пише газета.

У матеріалі йдеться і про те, що неназваний чиновник “не входив до внутрішнього кола довірених осіб Путіна”, але водночас зустрічався з російським президентом Путіним кожного дня та брав участь у процесі виробленні державної політики.

Дані, які надав інформатор, були настільки чутливими, що екс-директор ЦРУ Джон Бреннан навіть не включав її до щоденних розвідувальних брифінгів президента, а відправляв її у спецпакунках лише особисто президентові США Бараку Обамі на стіл в його кабінеті.

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Деякі працівники ЦРУ вважали, що джерело може бути подвійним агентом, але ці сумніви розвіялися, коли він погодився разом із сім’єю виїхати до США. Йому запропонували довгострокову кар’єрну перспективу в Америці.

Видання переконане, що США і раніше мали труднощі зі здобуттям інформації з Кремля, враховуючи те, наскільки потужний захист від витоків побудував у своїй владі виходець з КДБ Володимир Путін, який суворо захищає всі свої канали комунікації й не користується електронними приладами комунікації. Тепер, впевнені журналісти, ЦРУ ще складніше зрозуміти, що відбувається у вищих ешелонах влади Кремля.

Нагадаємо, у Конгресі США розпочали розслідування стосовно Трампа, Джуліані та України.