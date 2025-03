CNBC: Трамп оприлюднив у Twitter таємний супутниковий знімок баз Ірану

“Картинка, додана до повідомлення Дональда Трампа у Twitter, виглядає як світлина, зроблена з фізичної копії супутникового знімка з п’ятничного розвідувального зведення”, — повідомляє телеканал з посиланням на посадовця міноборони США.

Фахівці повідомили виданню, що фото, ймовірно, не було призначено для оприлюднення у публічному просторі.

“Саме якість фото змусила багатьох фахівців з нацбезпеки здивуватись. За їхніми словами, супутникові фотографії такої чіткості майже ніколи не публікуються”, — додають у виданні.

CNBC наводить слова фахівчині з центру Open Nuclear Network Мелісси Ганам, яка впевнена, що “взагалі-то не мала би побачити щось настільки якісне”. На її переконання, Трамп “не мав би розповсюджувати таке”. Вона також зазначила, що опубліковане фото, ймовірно, було зроблене з висотного літального апарата з технологією трекінгу, наприклад RC-135S Cobra Ball чи з апарата схожого типу.

Слід зазначити, що мова йде про знімок секретного об’єкта в Ірані із запуску ракети-носія. Через це фахівець з нерозповсюдження ядерної зброї і редактор Nonproliferation Review Джошуа Поллак припустив, що оприлюднення фото “матиме глобальні наслідки”, і вважає її “безвідповідальністю найвищого ступеню”.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про непричетність США до вибуху ракети-носія в Ірані, опублікувавши відповідний допис у Twitter.

Раніше в п’ятницю міністр інформаційно-комунікаційних технологій Ірану Мохаммад Джавад Азарі Джахромі спростував відомості про невдалий запуск супутника. За його словами, “в дійсності супутник „Нахід-1“ в хорошому стані і зараз знаходиться на випробувальному майданчику”.

Раніше УНН повідомляв, що у четвер Іран зробив спробу здійснення запуску ракети з космодрому імені Імама Хомейні, яка виявилася невдалою та вибухнула.

У квітні глава Іранського інституту космосу Хоссейн Самими повідомив про плани Тегерана вивести на орбіту до кінця березня 2020 року телекомунікаційні супутники “Нахід-1” і “Нахід-2”, а також апарат дистанційного зондування “Парс-1”.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2019