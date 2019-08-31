CNBC: Трамп оприлюднив у Twitter таємний супутниковий знімок баз Ірану

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Зробивши у п’ятницю ввечері допис на персональній сторінці у Twitter про те, що США не мають жодного стосунку до вибуху ракети в Ірані, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп додав до фото з засекречених супутників. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNBC.