Эвакуированный из Кремля агент ЦРУ: Путин отдал приказ вмешиваться в выборы США - NYT

"Несколько десятилетий назад ЦРУ завербовало и тщательно готовило чиновника среднего звена из России, который начал стремительно продвигаться по служебной лестнице. В конце концов, американские шпионы напали на золото: информатор США, работавший долгое время, занял влиятельную позицию, получив доступ к высшему руководству Кремля", - говорится в сообщении.

"Когда американские чиновники начали понимать, что Россия пытается вмешаться в президентские выборы 2016 года, информатор стал одним из важнейших и высоко защищенных активов ЦРУ. Но когда сотрудники спецслужб позднее в том же году сообщили о серьезности вмешательства России в ход выборов с необычными подробностями, в СМИ появились подробности о кремлевских источниках ЦРУ", - добавили в газете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидер демократов в Сенате США назвал ужасной идею Трампа пригласить РФ на саммит G7 в 2020 году

Отмечается, что официальные лица ЦРУ, были обеспокоены вопросами безопасности, и в конце 2016 года приняли трудное решение предложить эвакуацию источнику из России. "Ситуация еще больше обострилась, когда информатор сначала отказался, сославшись на беспокойство за членов своей семьи, что вызвало удивление в штаб-квартире ЦРУ и посеяло сомнения среди некоторых американских сотрудников контрразведки в качестве этого информатора. Но ЦРУ снова давило и через несколько месяцев после того, как появились новые запросы от СМИ. На этот раз источник согласился", - рассказали в материале.

Издание рассказывает, что с эвакуацией агента из Кремля ЦРУ потеряло одного из наиболее важных источников в российской власти. По мнению издания, которое цитирует многочисленные источники в разведывательном сообществе, с тех пор американская разведка "ослепла" относительно процессов внутри Кремля.

NYT также поставило под сомнение информацию издания CNN, которая была распространена ранее в понедельник, о том, что якобы решение забрать информатора США возникло из-за того, что ему грозила дополнительная опасность из-за действий президента США Дональда Трампа, который небрежно распоряжался тайной разведывательной информацией, в частности, в разговорах с россиянами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: CNBC: Трамп обнародовал в Twitter тайный спутниковый снимок баз Ирана

Большинство источников газеты уверены, что этот фактор не стал основным для эвакуации: агента давно стремились отозвать из РФ из-за опасений в возможном разоблачении.

"Информация (о том, что РФ вмешивалась в выборы 2016 года - ред) была настолько важной и потенциально контроверсийной, что высшие должностные лица ЦРУ приказали провести проверку истории сообщений информатора, - рассказывают люди, знакомые с ситуацией. Чиновники проверяли информацию, которую источник придавало раньше, чтобы убедиться в ее правдивости", - пишет газета.

В материале говорится и о том, что неназванный чиновник "не входил к внутреннему кругу доверенных лиц Путина", но одновременно встречался с российским президентом Путиным каждый день и участвовал в процессе выработке государственной политики.

Данные, которые предоставил источник, были настолько чувствительными, что экс-директор ЦРУ Джон Бреннан даже не включал ее в ежедневных разведывательных брифингов президента, а отправлял ее в спецпакунках только лично президенту США Бараку Обаме на стол в его кабинете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский едет в США 23 сентября: дата встречи с Трампом неизвестна

Некоторые работники ЦРУ считали, что источник может быть двойным агентом, но эти сомнения развеялись, когда он согласился вместе с семьей уехать в США. Ему предложили долгосрочную карьерную перспективу в Америке.

Издание уверено, что США по-прежнему испытывали трудности с получением информации из Кремля, учитывая то, насколько мощную защиту от утечек построил в своей власти выходец из КГБ Владимир Путин, который строго защищает все свои каналы коммуникации и не пользуется электронными приборами коммуникации. Теперь, уверены журналисты, ЦРУ еще сложнее понять, что происходит в высших эшелонах власти Кремля.

Напомним, в Конгрессе США начали расследование в отношении Трампа, Джулиани и Украины.