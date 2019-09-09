У Конгресі США розпочали розслідування стосовно Трампа, Джуліані та України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Три комітети Палати представників США розпочали “широкомасштабне розслідування” через інформацію про те, що президент Дональд Трамп, його адвокат Руді Джуліані й можливо, інші особи чинили тиск на уряд України, щоб надати допомогу в кампанії з переобрання Трампа президентом. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що про початок розслідування одразу три комітети заявили в понеділок, 9 вересня.
Голова Демократичної комісії комітетів Палати представників з розвідки, нагляду і закордонних справ звернувся до Білого дому та Державного департаменту з проханням пояснити, що вони назвали намаганнями “маніпулювати українською системою правосуддя”.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до США 23 вересня.