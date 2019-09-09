В Конгрессе США начали расследование в отношении Трампа, Джулиани и Украины

Сообщается, что о начале расследования сразу три комитета заявили в понедельник, 9 сентября.

Глава Демократической комиссии комитетов Палаты представителей по разведке, надзора и иностранных дел обратился к Белому дому и Государственному департаменту с просьбой объяснить, что они назвали попытками "манипулировать украинской системой правосудия".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в США 23 сентября.