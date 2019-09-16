МИД РФ подтвердил, что предполагаемый американский шпион работал в посольстве в США

“Он работал на каком-то отрезке своей карьеры в нашем посольстве в Вашингтоне. Тут мне больше прокомментировать нечего. Я его лично не знала, не пересекались, — сказала дипломат. — Единственное, что я знаю из „личностных оценок сослуживцев“, что он занимался хозяйственными вопросами”.

Официальный представитель МИД также напомнила, что российской стороной уже был сделан официальный запрос по линии правоохранительных органов. “Также могу сказать, что когда CNN готовил этот материал (о Смоленкове), то к нам не обращался, — обратила внимание она. — Это странная ситуация. Обычно они просят нас о комментарии, если речь идет о подобных сюжетах”.

Захарова также заявила, что материал CNN о Смоленкове представлен как “элемент формирования предпочтений собственной аудитории”. “К сожалению, в Соединенных Штатах Америки средства массовой информации уже разошлись по внутриполитическим лагерям. Прошла перекличка „свой — чужой“ в зависимости от предпочтений, — пояснила дипломат. — Очень многие внутриполитические события в США вызывают волну вопросов к российской стороне. Думаю, что момент выбран неслучайно. Уже стартовала предвыборная гонка, есть и кандидаты, которых записывают в качестве перспективных или возможных в контексте предстоящих президентских выборов в Америке в 2020 году”.

Как писал УНН, управделами президента РФ прокомментировал информацию об американском шпионе в своих рядах.