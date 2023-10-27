FAVBET поддерживает развитие женского спорта

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 17346 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

08:53 • 30110 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 114511 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 41637 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 100601 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 157159 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 151414 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 153699 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159592 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167978 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
6.2м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 54954 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 52405 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 55543 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 50389 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 58469 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 17346 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 59362 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 114511 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 235139 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 288008 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 10445 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 43584 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 42763 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 56226 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 77461 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

FAVBET поддерживает развитие женского спорта

Киев • УНН

 • 123081 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Известная украинская iGaming-компания FAVBET продолжает реализовывать проекты по поддержке женского спорта в Украине. Стремясь популяризировать спорт среди девушек и создать больше возможностей для спортсменок в нашей стране, FAVBET сегодня является официальным партнером женской сборной ФК «Кривбас». А недавно компания заключила спонсорские соглашения сразу с двумя спортивными звездами впервые в свою историю.

FAVBET поддерживает развитие женского спорта

Амбассадорами компании стали дзюдоистка Дарья Билодид и волейболистка Юлия Герасимова. Обе талантливые спортсменки, чьи достижения и медийность принесли им международное признание, а их видам спорта — тысячи новых болельщиков.

Дарья Билодид — самая молодая в истории чемпионка мира по дзюдо, многократная чемпионка Украины, чемпионка Европы и бронзовый призер Олимпийских Игр в Токио. За успехами одной из самых титулованных молодых спортсменок Украины следят миллионы, а теперь юную чемпионку в ее достижениях будет поддерживать и FAVBET. В рамках сотрудничества с брендом Дарья будет также вовлечена в социальные проекты по поддержке разнообразия в украинском спорте.

«Партнерство FAVBET — новый этап в моей карьере и возможность повлиять на жизнь многих украинских девушек, стремящихся реализовать себя в спорте. Рада присоединиться к команде, понимающей силу разнообразия и важности поддержки. Давайте делать этот мир более открытым вместе!» — говорит Дарья Билодид.

Вторая амбассадорка FAVBET – Юлия Герасимова. Популярная волейболистка раньше играла за национальную сборную команды Украины, в составе которой участвовала в трех чемпионатах Европы и стала победительницей Евролиги 2017 года. Спортсменка хорошо известна и за рубежом, ведь играла в Польше, Румынии и Турции, также стала звездой соцсетей благодаря вирусному видео с танцем, которым вдохновляла своих коллег во время соревнования.

Медийность Юлии в соцсетях придает популярность волейболу в Украине, привлекает новых болельщиков, а также вдохновляет многих детей на занятия этим зрелищным спортом.

«Женский спорт должен преодолеть большой путь к тому, чтобы обрести популярность, которой действительно заслуживает. Вместе с FAVBET мы будем работать над тем, чтобы преодолевать стереотипы, привлекать фанатов и создавать новые возможности, чтобы украинские спортсменки как можно чаще сияли на международных аренах», — комментирует Юлия Герасимова.

Дарья и Юлия – примеры для украинских девушек и женщин. Благодаря их примеру, они убеждаются, что могут достигать высот в любой сфере, учатся верить в свои силы и стремиться к большему. Так считает и Head of Sport Marketing FAVBET Денис Якимов:

«Подписание двух талантливых украинских спортсменок – важный шаг для FAVBET. Женский спорт имеет огромный потенциал для развития и сегодня как никогда нуждается в поддержке. Впереди много работы, интересные проекты и события. Верю, что это только начало».

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021 года, выдана ООО «БК "ФАВБЕТ"» на основании Решения КРАИЛ от 05.04.2021 года за №137 с изменениями и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022 года, выдана ООО «БК "ФАВБЕТ"» на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 года за №433.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$64.30
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.18