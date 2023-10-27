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FAVBET підтримує розвиток жіночого спорту

Київ • УНН

 • 123081 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Відома українська iGaming-компанія FAVBET продовжує втілювати проєкти з підтримки жіночого спорту в Україні. Прагнучи популяризувати спорт серед дівчат та створити більше можливостей для спортсменок у нашій країні, FAVBET сьогодні є офіційним партнером жіночої збірної ФК «Кривбас». А нещодавно компанія уклала спонсорські угоди одразу з двома спортивними зірками — вперше у своїй історії.

FAVBET підтримує розвиток жіночого спорту

Амбасадорами компанії стали дзюдоїстка Дар'я Білодід та волейболістка Юлія Герасимова. Обидві — талановиті спортсменки, чиї досягнення та медійність принесли їм міжнародне визнання, а їхнім видам спорту — тисячі нових вболівальників.

Дар’я Білодід — наймолодша в історії чемпіонка світу з дзюдо, багаторазова чемпіонка України, чемпіонка Європи та бронзова призерка Олімпійських Ігор в Токіо. За успіхами однієї з найтитулованіших молодих спортсменок України стежать мільйони, а відтепер юну чемпіонку у її досягненнях підтримуватиме й FAVBET. У межах співпраці з брендом Дар’я буде також залучена в соціальні проєкти з підтримки різноманіття в українському спорті.

«Партнерство FAVBET — новий етап у моїй кар’єрі та можливість вплинути на життя багатьох українських дівчат, що прагнуть реалізувати себе в спорті. Рада приєднатися до команди, що розуміє силу різноманітності та важливість підтримки. Давайте робити цей світ відкритішим разом!» — каже Дар’я Білодід.

Друга амбасадорка FAVBET — Юлія Герасимова. Популярна волейболістка раніше грала за національну збірну команду України, у складі якої брала участь у трьох чемпіонатах Європи та ставала переможницею Євроліги 2017 року. Спортсменка добре відома й за кордоном, адже грала в Польщі, Румунії та Туреччині, також стала зіркою соцмереж завдяки вірусному відео з танцем, яким надихала своїх співкомандниць під час змагання.

Медійність Юлії у соцмережах додає популярності волейболу в Україні, привертає нових вболівальників, а також надихає багатьох дітей до занять цим видовищним спортом.

«Жіночий спорт має подолати великий шлях до того, щоб здобути популярність, на яку дійсно заслуговує. Разом з FAVBET ми працюватимемо над тим, щоби долати стереотипи, залучати фанатів та створювати нові можливості для того, щоб українські спортсменки якомога частіше сяяли на міжнародних аренах», — коментує Юлія Герасимова.

Дар’я та Юлія — взірці для українських дівчат та жінок. Завдяки їхньому прикладу, вони переконуються, що можуть досягати висот у будь-якій сфері, вчаться вірити у свої сили та прагнути більшого. Так вважає і Head of Sport Marketing FAVBET Денис Якимов:

«Підписання двох талановитих українських спортсменок — важливий крок для FAVBET. Жіночий спорт має величезний потенціал для розвитку та сьогодні як ніколи потребує підтримки. Попереду — багато роботи, цікаві проєкти та події. Вірю, що це тільки початок».

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ «БК "ФАВБЕТ"» на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 із змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК "ФАВБЕТ"» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за №433.

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