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Favbet Foundation и FAST провели тренинг по домедицинской помощи для юных хоккеистов клуба "Морские волки"

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Favbet Foundation и FAST провели тренинг по домедицинской помощи для 24 юных хоккеистов клуба "Морские волки". Участники освоили базовые знания и практические навыки по оказанию первой помощи, включая остановку кровотечений.

Favbet Foundation и FAST провели тренинг по домедицинской помощи для юных хоккеистов клуба "Морские волки"
Фото: FAST

Favbet Foundation совместно с организацией FAST провели очередной тренинг по программе Complex — на этот раз для воспитанников хоккейного клуба "Морские волки". В занятиях приняли участие 24 юных хоккеиста, которые получили базовые знания и практические навыки оказания первой помощи.

Программа Complex — это интенсивный курс, направленный на подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях. В ходе тренинга участники учились сохранять спокойствие в критических обстоятельствах, оценивать ситуацию и состояние пострадавшего, а также правильно вызывать помощь.

Особое внимание уделили остановке критических кровотечений — с помощью прямого давления, турникетов и тампонирования. Также юные спортсмены учились определять наличие сознания, действовать в случае его потери и ориентироваться в алгоритмах оказания помощи до прибытия медиков.

  Фото: FAST  
  Фото: FAST  

"Мы продолжаем инвестировать в безопасность украинских спортсменов, ведь знания по первой помощи сегодня могут пригодиться и за пределами спортивных арен и площадок", — отметил Андрей Матюха, президент Favbet Foundation.

Тренинг был реализован в рамках партнёрства Favbet Foundation и FAST — инициативы, направленной на распространение базовых навыков первой помощи в спортивной среде.

"В спорте, как и в жизни, случаются ситуации, когда действовать нужно быстро. И мы рады, что вместе с FAST можем дать молодым спортсменам не только инструменты для побед, но и знания, которые могут спасти жизнь", — прокомментировали в Favbet Foundation.

Ранее обучение по программе Complex уже прошли сотни украинских спортсменов-олимпийцев, воспитанники Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного, а также тренеры по биатлону в Чернигове.

Всего же в рамках проекта планируется охватить как минимум 1800 участников — спортсменов, тренеров и сотрудников спортивной инфраструктуры.

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Чернигов