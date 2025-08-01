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Favbet Foundation та FAST провели тренінг із домедичної допомоги для юних хокеїстів клубу "Морські вовки"

Київ • УНН

 • 280 перегляди

Favbet Foundation та FAST провели тренінг з домедичної допомоги для 24 юних хокеїстів клубу "Морські вовки". Учасники освоїли базові знання та практичні навички з надання першої допомоги, включаючи зупинку кровотеч.

Favbet Foundation та FAST провели тренінг із домедичної допомоги для юних хокеїстів клубу "Морські вовки"
Фото: FAST

Favbet Foundation спільно з організацією FAST провели черговий тренінг за програмою Complex — цього разу для вихованців хокейного клубу "Морські вовки". У заняттях взяли участь 24 юних хокеїсти, які отримали базові знання та практичні навички з надання першої допомоги.

Програма Complex — це інтенсивний курс, спрямований на підготовку до дій у надзвичайних ситуаціях. Упродовж тренінгу учасники вчилися зберігати спокій у критичних обставинах, оцінювати ситуацію та стан постраждалого, правильно викликати допомогу.

Особливу увагу приділили зупинці критичних кровотеч — за допомогою прямого тиску, турнікетів і тампонування. Також юні спортсмени навчалися визначати наявність свідомості, діяти в разі втрати свідомості, орієнтуватися в алгоритмах надання допомоги до прибуття медиків.

  Фото: FAST  
  Фото: FAST  

"Ми продовжуємо інвестувати в безпеку українських спортсменів, адже знання з першої допомоги сьогодні можуть стати в нагоді й за межами спортивних арен та майданчиків", — зазначив Андрій Матюха, президент Favbet Foundation.

Тренінг реалізовано в межах партнерства Favbet Foundation та FAST — ініціативи, спрямованої на поширення базових навичок першої допомоги у спортивному середовищі.

"У спорті, як і в житті, трапляються ситуації, коли діяти потрібно швидко. І ми раді, що разом з FAST можемо дати молодим спортсменам не лише інструменти для перемог, а й знання, які можуть врятувати життя", — прокоментували в Favbet Foundation.

Раніше навчання за програмою Complex вже пройшли сотні українських спортсменів-олімпійців, вихованці Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного, а також тренери з біатлону у Чернігові.

Всього ж в межах проєкту планується охопити щонайменше 1800 учасників — спортсменів, тренерів та працівників спортивної інфраструктури.

Лілія Подоляк

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Чернігів