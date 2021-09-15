Фаучи: вакцины против COVID-19 для детей младшего возраста могут разрешить осенью

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“Если вы посмотрите на исследования, которые мы (Национальные институты здравоохранения) проводим в сотрудничестве с фармацевтическими компаниями, то данных будет достаточно для подачи заявки на разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях как Pfizer, так и немного позже Moderna. Я считаю, что они оба — сначала с Pfizer — скорее всего, смогут иметь возможность вакцинировать детей. Если FDA сочтет данные достаточными, мы сможем сделать это к осени”, — сказал Фаучи.

Детали

Также во вторник генеральный директор Pfizer Альберт Бурла сказал, что данные о том, как вакцина от COVID-19 компании действует у детей в возрасте от 5 до 11 лет, должны быть представлены в FDA к концу этого месяца или в первую неделю октября. Он добавил, что вскоре появятся данные о вакцинах для детей младшего возраста.

Дополнение

Ранее сообщалось, что представители здравоохранения США считают, что вакцина COVID-19 от Pfizer Inc может быть разрешена для детей в возрасте 5-11 лет до конца октября.



Партнер Pfizer, компания BioNTech, сообщила изданию Der Spiegel, что также планирует запросить разрешение на использование вакцины против COVID-19 у детей в возрасте пяти лет в течение следующих нескольких недель во всем мире, и подготовка к запуску идет полным ходом.