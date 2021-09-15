Фаучі: вакцини проти COVID-19 для дітей молодшого віку можуть бути дозволені восени

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“Якщо ви подивитеся на дослідження, які ми (Національні інститути охорони здоров’я) проводимо у співпраці з фармацевтичними компаніями, то даних буде достатньо для подачі заявки на дозвіл на використання в надзвичайних ситуаціях як Pfizer, так і трохи пізніше Moderna. Я вважаю, що вони обидва — спочатку з Pfizer — швидше за все, зможуть мати можливість вакцинувати дітей. Якщо FDA визнає дані достатніми, ми зможемо зробити це до осені”, — сказав Фаучи.

Деталі

Також у вівторок генеральний директор Pfizer Альберт Бурла сказав, що дані про те, як вакцина від COVID-19 компанії діє у дітей у віці від 5 до 11 років, повинні бути представлені в FDA до кінця цього місяця або в перший тиждень жовтня. Він додав, що незабаром з’являться дані про вакцини для дітей молодшого віку.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що представники охорони здоров’я США вважають, що вакцина COVID-19 від Pfizer Inc може бути дозволена для дітей у віці 5-11 років до кінця жовтня.



Партнер Pfizer, компанія BioNTech, повідомила виданню Der Spiegel, що також планує запросити дозвіл на використання вакцини проти COVID-19 у дітей у віці п’яти років протягом наступних кількох тижнів у всьому світі, і підготовка до запуску йде повним ходом.