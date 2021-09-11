США планують почати вакцинацію проти COVID-19 для дітей 5-11 років у жовтні

Деталі

Терміни засновані на очікуванні, що Pfizer, який розробив вакцину спільно з німецькою компанією BioNTech, матиме достатньо даних з клінічних випробувань, щоб до кінця терміну отримати дозвіл на екстрене використання (EUA) для цієї вікової групи від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) цього місяця, повідомили джерела.

Вони очікують, що FDA може прийняти рішення про те, чи є щеплення безпечним і ефективним для дітей молодшого віку протягом трьох тижнів після подачі заявки в EUA.

Рішення про те, чи дозволяти вакцину для дітей молодшого віку, чекають мільйони американців, особливо батьки, чиї діти пішли в школу в останні тижні на тлі хвилі “Дельта” штаму.

Джерела кажуть, що компанії Moderna Inc, ймовірно, буде потрібно приблизно на три тижні більше часу, ніж Pfizer, щоб зібрати і проаналізувати свої дані про дітей віком 5-11 років. Рішення про вакцину Moderna може бути прийнято приблизно в листопаді, відповідно до інформації джерела.

Додамо

Партнер Pfizer, компанія BioNTech, повідомила виданню Der Spiegel, що також планує запросити дозвіл на використання вакцини проти COVID-19 у дітей у віці п’яти років протягом наступних кількох тижнів у всьому світі, і що підготовка до запуску йде повним ходом.