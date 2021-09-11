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США планируют начать вакцинацию против COVID-19 для детей 5-11 лет в октябре

США планируют начать вакцинацию против COVID-19 для детей 5-11 лет в октябре

Киев  •  УНН

 • 18768 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Представители здравоохранения США считают, что вакцина COVID-19 от Pfizer Inc может быть разрешена для детей в возрасте 5-11 лет до конца октября. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает УНН.

Детали

Сроки основанные на ожидании, что Pfizer, который разработал вакцину совместно с немецкой компанией BioNTech, будет иметь достаточно данных с клинических испытаний, чтобы к концу срока получить разрешение на экстренное использование (EUA) для этой возрастной группы от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в этом месяце, сообщили источники.

Они ожидают, что FDA может принять решение о том, является ли прививка безопасной и эффективной для детей младшего возраста в течение трех недель после подачи заявки в EUA.

Решение о том, разрешать ли вакцину для детей младшего возраста, ждут миллионы американцев, особенно родители, чьи дети пошли в школу в последние недели на фоне волны “Дельта” штамма.

Источники говорят, что компании Moderna Inc, вероятно, потребуется примерно на три недели больше времени, чем Pfizer, чтобы собрать и проанализировать свои данные о возрасте 5-11 лет. Решение о вакцине Moderna может быть принято примерно в ноябре, согласно информации источника.

Добавим

Партнер Pfizer, компания BioNTech, сообщила изданию Der Spiegel, что также планирует запросить разрешение на использование вакцины против COVID-19 у детей в возрасте пяти лет в течение следующих нескольких недель во всем мире, и подготовка к запуску идет полным ходом.

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