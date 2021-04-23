Фармаколог рассказала, какой уникальный биофлавоноид спасает от цитокинового шторма при COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Кверцетин – это уникальный биофлавоноид, который имеет особые противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Таким образом это вещество растительного происхождения может предотвращать опасный цитокиновый шторм при COVID-19, особенно когда речь идет об уникальной украинской разработке - инъекционной форме кверцетина. Об этом в комментарии УНН рассказала доктор фармацевтических наук, профессор кафедры клинической фармакологии и клинической фармации Национального фармацевтического университета Екатерина Зупанец.
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“Нужно учитывать, что кверцетин, как биофлавоноид имеет особые противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Поэтому этот препарат при внутривенном введении у больных со среднетяжелым или тяжелым течением COVID-19 оказывает положительное влияние при цитокиновом шторме, потому что обладает сильным противовоспалительным действием. Помимо этого, на фоне противовоспалительной активности, у него выраженная антиоксидантная деятельность, что тоже важно при COVID-19, потому что в ходе болезни происходит поражение клеток. Этот мощный антиоксидантный эффект нужен больным”, — рассказала фармаколог.
Детали
Екатерина Зупанец подчеркивает, что препараты на основе кверцетина используются в качестве вспомогательной терапии: в комплексе с другими препаратами для лечения ковидных больных при тяжелом и среднетяжелом течении болезни.
“На фоне основной терапии кверцетин помогает больным COVID-19 преодолеть тяжелый период цитокинового шторма или вообще предотвратить его”, — отмечает фармаколог.
По ее словам, кверцетин вошел в американские стандарты лечения COVID-19 при всех формах болезни: легкой, среднетяжелой или тяжелой. Единственное — в США отсутствует кверцетин для внутривенного введения.
“Украина в этом смысле пионер. Это была уникальная технология, запатентованная. Использование инъекционной формы кверцетина („Корвитин®“), которая единственная в мире, имеет особое преимущество. Потому что там 100% биодоступность, так как он вводится внутривенно. „Корвитин“ прошел клинические исследования у нас в Украине среди больных COVID-19 и получил положительные результаты: у них наступало выздоровление”, — резюмировала Екатерина Зупанец.
Дополнение
Новые исследования Борщаговского химико-фармацевтического завода доказали, что препараты на основе кверцетина (“Квертин” в жевательных таблетках и “Корвитин®” в инъекциях) эффективны в составе комплексной терапии для лечения ковидной пневмонии.
Отметим, что именно специалистам завода принадлежит запатентованная разработка уникальной инъекционной формы кверцетина, которая делает его биодоступным на 100%.