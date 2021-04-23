Фармаколог розповіла, який унікальний біофлавоноїд рятує від цитокінового шторму при COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Кверцетин - це унікальний біофлавоноїд, який має особливі протизапальні та антиоксидантні властивості. Таким чином ця речовина рослинного походження може запобігати небезпечному цитокіновому шторму при COVID-19, особливо коли мова йде про унікальну українську розробку - ін'єкційну форму кверцетину. Про це в коментарі УНН розповіла доктор фармацевтичних наук, професор кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного фармацевтичного університету Катерина Зупанець.
Цитата
"Потрібно враховувати, що кверцетин, як біофлавоноїд має особливі протизапальні та антиоксидантні властивості. Тому цей препарат при внутрішньовенному введенні у хворих із середньотяжким або тяжким перебігом COVID-19 робить позитивний вплив при цитокіновому штормі, тому що має сильну протизапальну дію. Крім цього, на тлі протизапальної активності, у нього виражена антиоксидантна діяльність, що теж важливо при COVID-19, тому що під час хвороби відбувається ураження клітин. Цей потужний антиоксидантний ефект потрібний хворим", - розповіла фармаколог.
Деталі
Катерина Зупанець підкреслює, що препарати на основі кверцетину використовуються в якості допоміжної терапії: в комплексі з іншими препаратами для лікування ковідних хворих при важкому і середньотяжкому перебігу хвороби.
"На тлі основної терапії кверцетин допомагає хворим на COVID-19 подолати важкий період цитокінового шторму або взагалі запобігти йому", - зазначає фармаколог.
За її словами, кверцетин увійшов в американські стандарти лікування COVID-19 при всіх формах хвороби: легкої, середньої та тяжкої. Єдине - в США відсутній кверцетин для внутрішньовенного введення.
"Україна в цьому сенсі піонер. Це була унікальна технологія, запатентована. Використання ін'єкційної форми кверцетину ("Корвітин ®"), яка єдина в світі, має особливу перевагу. Тому що там 100% біодоступність, так як він вводиться внутрішньовенно. "Корвітин" пройшов клінічні дослідження у нас в Україні серед хворих COVID-19 і отримав позитивні результати: у них наступало одужання", - резюмувала Катерина Зупанець.
Доповнення
Нові дослідження Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу довели, що препарати на основі кверцетину ("Квертин" в жувальних таблетках і "Корвітин ®" в ін'єкціях) ефективні в складі комплексної терапії для лікування ковідної пневмонії.
Відзначимо, що саме фахівцям заводу належить запатентована розробка унікальної ін'єкційної форми кверцетину, яка робить його біодоступним на 100%.