Фармаколог розповіла, який унікальний біофлавоноїд рятує від цитокінового шторму при COVID-19

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"Потрібно враховувати, що кверцетин, як біофлавоноїд має особливі протизапальні та антиоксидантні властивості. Тому цей препарат при внутрішньовенному введенні у хворих із середньотяжким або тяжким перебігом COVID-19 робить позитивний вплив при цитокіновому штормі, тому що має сильну протизапальну дію. Крім цього, на тлі протизапальної активності, у нього виражена антиоксидантна діяльність, що теж важливо при COVID-19, тому що під час хвороби відбувається ураження клітин. Цей потужний антиоксидантний ефект потрібний хворим", - розповіла фармаколог.

Деталі

Катерина Зупанець підкреслює, що препарати на основі кверцетину використовуються в якості допоміжної терапії: в комплексі з іншими препаратами для лікування ковідних хворих при важкому і середньотяжкому перебігу хвороби.

"На тлі основної терапії кверцетин допомагає хворим на COVID-19 подолати важкий період цитокінового шторму або взагалі запобігти йому", - зазначає фармаколог.

За її словами, кверцетин увійшов в американські стандарти лікування COVID-19 при всіх формах хвороби: легкої, середньої та тяжкої. Єдине - в США відсутній кверцетин для внутрішньовенного введення.

"Україна в цьому сенсі піонер. Це була унікальна технологія, запатентована. Використання ін'єкційної форми кверцетину ("Корвітин ®"), яка єдина в світі, має особливу перевагу. Тому що там 100% біодоступність, так як він вводиться внутрішньовенно. "Корвітин" пройшов клінічні дослідження у нас в Україні серед хворих COVID-19 і отримав позитивні результати: у них наступало одужання", - резюмувала Катерина Зупанець.

Доповнення

Нові дослідження Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу довели, що препарати на основі кверцетину ("Квертин" в жувальних таблетках і "Корвітин ®" в ін'єкціях) ефективні в складі комплексної терапії для лікування ковідної пневмонії.

Відзначимо, що саме фахівцям заводу належить запатентована розробка унікальної ін'єкційної форми кверцетину, яка робить його біодоступним на 100%.