Фармаколог розповіла, який унікальний біофлавоноїд рятує від цитокінового шторму при COVID-19

ukru
Ексклюзив
10:51 • 54020 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 98903 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 132181 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 173514 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 256258 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 186011 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 178923 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188535 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155270 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160313 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 111599 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 125669 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

09:47 • 74596 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 102810 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 115526 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 256262 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 203326 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 298173 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 293266 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 419692 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 18640 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 96051 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 100467 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 96251 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 112552 перегляди
Актуальне
Фармаколог розповіла, який унікальний біофлавоноїд рятує від цитокінового шторму при COVID-19

Фармаколог розповіла, який унікальний біофлавоноїд рятує від цитокінового шторму при COVID-19

Київ • УНН

 • 28356 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Кверцетин - це унікальний біофлавоноїд, який має особливі протизапальні та антиоксидантні властивості. Таким чином ця речовина рослинного походження може запобігати небезпечному цитокіновому шторму при COVID-19, особливо коли мова йде про унікальну українську розробку - ін'єкційну форму кверцетину. Про це в коментарі УНН розповіла доктор фармацевтичних наук, професор кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного фармацевтичного університету Катерина Зупанець.

Цитата

"Потрібно враховувати, що кверцетин, як біофлавоноїд має особливі протизапальні та антиоксидантні властивості. Тому цей препарат при внутрішньовенному введенні у хворих із середньотяжким або тяжким перебігом COVID-19 робить позитивний вплив при цитокіновому штормі, тому що має сильну протизапальну дію. Крім цього, на тлі протизапальної активності, у нього виражена антиоксидантна діяльність, що теж важливо при COVID-19, тому що під час хвороби відбувається ураження клітин. Цей потужний антиоксидантний ефект потрібний хворим", - розповіла фармаколог.

Деталі

Катерина Зупанець підкреслює, що препарати на основі кверцетину використовуються в якості допоміжної терапії: в комплексі з іншими препаратами для лікування ковідних хворих при важкому і середньотяжкому перебігу хвороби.
"На тлі основної терапії кверцетин допомагає хворим на COVID-19 подолати важкий період цитокінового шторму або взагалі запобігти йому", - зазначає фармаколог.

За її словами, кверцетин увійшов в американські стандарти лікування COVID-19 при всіх формах хвороби: легкої, середньої та тяжкої. Єдине - в США відсутній кверцетин для внутрішньовенного введення.

"Україна в цьому сенсі піонер. Це була унікальна технологія, запатентована. Використання ін'єкційної форми кверцетину ("Корвітин ®"), яка єдина в світі, має особливу перевагу. Тому що там 100% біодоступність, так як він вводиться внутрішньовенно. "Корвітин" пройшов клінічні дослідження у нас в Україні серед хворих COVID-19 і отримав позитивні результати: у них наступало одужання", - резюмувала Катерина Зупанець.

Доповнення

Нові дослідження Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу довели, що препарати на основі кверцетину ("Квертин" в жувальних таблетках і "Корвітин ®" в ін'єкціях) ефективні в складі комплексної терапії для лікування ковідної пневмонії.

Відзначимо, що саме фахівцям заводу належить запатентована розробка унікальної ін'єкційної форми кверцетину, яка робить його біодоступним на 100%.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоCOVID-19Здоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами