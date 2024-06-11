Фарион восстановили в должности во Львовской политехнике по решению суда

Бывшый народный депутат Ирина Фарион официально восстановлена в должности во Львовской политехнике после отмены предварительного приказа об увольнении, о чем она сама сообщила в соцсетях 10 июня, пишет УНН.

Детали

"Иду по коридорам... Львовской политехники. Только что возобновлена в соответствии с решением суда", - сказала Фарион в обнародованном в Telegram видео.

Также Фарион обнародовала копию приказа о восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка во Львовской политехнике с 24 ноября 2023 года за подписью ректора университета Юрия Бобала.

Из специального фонда, согласно приказу, ей должны выплатить 123 927 грн зарплаты за время вынужденного прогула.

Напомним

В ноябре 2023 года Ирину Фарион уволили из Львовской политехники.

Тогда во Львове студенты вышли на митинг с требованием уволить языковеда Ирину Фарион из университета на фоне нескольких громких скандалов с ее участием. А Служба безопасности Украины начала уголовное производство и назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям Фарион.

Львовский апелляционный суд постановил восстановить Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка во Львовской политехнике.