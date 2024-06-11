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Фарион восстановили в должности во Львовской политехнике по решению суда

Фарион восстановили в должности во Львовской политехнике по решению суда

Киев  •  УНН

11 июня 2024, 07:37  •  11317 просмотра

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Бывший народный депутат Ирина Фарион была официально восстановлена в должности профессора Львовской политехники по решению суда, и она получит 123 927 гривен в качестве компенсации за время вынужденного прогула.

Бывшый народный депутат Ирина Фарион официально восстановлена в должности во Львовской политехнике после отмены предварительного приказа об увольнении, о чем она сама сообщила в соцсетях 10 июня, пишет УНН.

Детали

"Иду по коридорам... Львовской политехники. Только что возобновлена в соответствии с решением суда", - сказала Фарион в обнародованном в Telegram видео.

Также Фарион обнародовала копию приказа о восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка во Львовской политехнике с 24 ноября 2023 года за подписью ректора университета Юрия Бобала.

Из специального фонда, согласно приказу, ей должны выплатить 123 927 грн зарплаты за время вынужденного прогула.

Напомним

В ноябре 2023 года Ирину Фарион уволили из Львовской политехники.

Тогда во Львове студенты вышли на митинг с требованием уволить языковеда Ирину Фарион из университета на фоне нескольких громких скандалов с ее участием. А Служба безопасности Украины начала уголовное производство и назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям Фарион.

Львовский апелляционный суд постановил восстановить Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка во Львовской политехнике.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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