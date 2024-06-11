Фаріон поновили на посаді у Львівській політехніці за рішенням суду
Київ • УНН
Колишній народний депутат Ірина Фаріон була офіційно відновлена на посаді професора Львівської політехніки за рішенням суду, і вона отримає 123 927 гривень як компенсацію за час вимушеного прогулу.
Колишня народна депутатка Ірина Фаріон офіційно поновлена на посаді в Львівській політехніці після скасування попереднього наказу про звільнення, про що вона сама повідомила у соцмережах 10 червня, пише УНН.
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"Іду коридорами... Львівської політехніки. Щойно поновлена відповідно до рішення суду", - сказала Фаріон в оприлюдненому у Telegram відео.
Таакож Фаріон оприлюднила копію наказу про поновлення на посаді професора кафедри української мови у Львівській політехніці з 24 листопада 2023 року за підписом ректора університету Юрія Бобала.
Зі спеціального фонду, згідно з наказом, їй мають виплатити 123 927 грн зарплати за час вимушеного прогулу.
Нагадаємо
У листопаді 2023 року Ірину Фаріон звільнили зі Львівської політехніки.
Тоді у Львові студенти вийшли на мітинг з вимогою звільнити мовознавицю Ірину Фаріон з університету на тлі кількох гучних скандалів за її участю. А Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій Фаріон.
Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професора кафедри української мови у Львівській політехніці.