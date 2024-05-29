Суд поновив Фаріон на посаді у "Львівській політехніці"
Київ • УНН
Львівський апеляційний суд поновив Ірину Фаріон на посаді професора кафедри української мови Національного університету "Львівська політехніка" та зобов'язав виплатити їй компенсацію за період вимушеного прогулу.
Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професора кафедри української мови Національного університету "Львівська політехніка", передає кореспондент УНН.
Львівський апеляційний суд постановив: апеляційну скаргу Фаріон задовольнити частково. Рішення Галицького районного суду міста Львова від 7 лютого 2024 року скасувати. Ухвалити нове судове рішення, яким позов Фаріон до Національного університету "Львівська політехніка" про визнання не законним та скасування наказу про звільнення, поновлення на посаді, стягнення заробітку за час вимушеного прогулу задовольнити частково. Визнати незаконним та скасувати наказ ректора Національного університету Львівська політехніка від 15 листопада 2023 року…про звільнення Фаріон з посади професора кафедри української мови з 16 листопада…
Також суд ухвалив поновити Фаріон на посаді професора кафедри української мови Національного університету "Львівська політехніка" з 24 листопада 2023 року.
Окрім того, суд ухвалив стягнути на користь Фаріон середній заробіток за період вимушеного прогулу в розмірі понад 123 тис. 927 грн.
Доповнення
В листопаді 2023 року Фаріон звільнили із "Львівської політехніки".
Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.
Тоді у Львові студенти вийшли на мітинг з вимогою звільнити мовознавицю Ірину Фаріон з університету на тлі кількох гучних скандалів за її участю.
Після чого у Львівській політехніці створили експертну комісію, яка мала вирішити питання звільнення екснардепки та викладачки Ірини Фаріон з Львівської політехніки після скандалів за участі мовознавиці.