Суд восстановил Фарион в должности во "Львовской политехнике"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
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Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

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Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
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Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

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Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
  •  67899 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

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БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  69316 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  102223 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
  •  101172 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  124667 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  120007 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

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Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
28 мая 2024, 10:26  •  118335 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

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В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
28 мая 2024, 08:48  •  111186 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

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Вместо суда в Вену. Как и. о. заместителя председателя ГНС Сокур игнорирует допрос по делу "покушения" на него

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27 мая 2024, 15:24  •  201481 просмотра

Суд восстановил Фарион в должности во "Львовской политехнике"

Львовский апелляционный суд восстановил Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка национального университета "Львовская политехника" и обязал выплатить ей компенсацию за период вынужденного прогула.

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Суд восстановил Фарион в должности во "Львовской политехнике"

Зеленский обсудил с премьером Австралии оборонные потребности Украины и Саммит мира

Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе усилия России по эскалации войны, насущные оборонные потребности Украины и необходимость глобального участия в предстоящем мирном саммите.

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Зеленский обсудил с премьером Австралии оборонные потребности Украины и Саммит мира

В Украине открылся третий лагерь для военнопленных рф: уже принимает первых прибывших

В Украине открылся третий лагерь "Центр-3" для содержания российских военнопленных, который принимает первых прибывших. Там у них будет возможность работать, заниматься спортом и проводить досуг.

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В Украине открылся третий лагерь для военнопленных рф: уже принимает первых прибывших

Вместо суда в Вену. Как и. о. заместителя председателя ГНС Сокур игнорирует допрос по делу "покушения" на него

Исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгений Сокур проигнорировал заседание Соломенского районного суда Киева, который рассматривает дело о якобы покушении на налоговика. Его представитель во время заседания передала суду документ о том, что Сокур якобы находится в служебной командировке в Вене.

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Вместо суда в Вену. Как и. о. заместителя председателя ГНС Сокур игнорирует допрос по делу "покушения" на него

Тело подростка нашли под завалами после авиаудара рф по Селидово в Донецкой области

В результате российского авиаудара по Селидово в Донецкой области погиб 53-летний мужчина, была ранена 70-летняя женщина и погиб 13-летний мальчик, найденный под завалами, были повреждены 10 домов и магазин.

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Тело подростка нашли под завалами после авиаудара рф по Селидово в Донецкой области

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию, считает народный депутат Алексей Кучеренко.

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Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

В ПАСЕ согласовали решение о выплатах украинцам для возвращения домой

Миграционный комитет ПАСЕ согласился оказать финансовую помощь украинцам, которые вернутся жить в Украину после окончания военных действий, в рамках более масштабного доклада, который готовится для Украины.

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В ПАСЕ согласовали решение о выплатах украинцам для возвращения домой

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу.

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Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

В правительстве ФРГ размышляют над ограничениями в отношении китайских автомобилей, министр транспорта выступил с критикой

Министр транспорта Германии Фолькер Виссинг выступил против ограничения конкуренции с китайскими электромобилями. Чиновник подчеркнул, что глобальная конкуренция является стимулом для немецких производителей создавать лучшие и более дешевые автомобили.

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В правительстве ФРГ размышляют над ограничениями в отношении китайских автомобилей, министр транспорта выступил с критикой

Киевщина наращивает темпы строительства фортификаций: Кравченко показал видео укреплений

Киевская область наращивает темпы строительства военных укреплений при постоянной координации с военным командованием и строгом контроле со стороны правоохранительных органов для обеспечения надлежащего использования государственных средств.

Война •   •  9465 просмотра
Киевщина наращивает темпы строительства фортификаций: Кравченко показал видео укреплений