Суд восстановил Фарион в должности во "Львовской политехнике"

Львовский апелляционный суд постановил восстановить Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка национального университета "Львовская политехника", передает корреспондент УНН.

Львовский апелляционный суд постановил: апелляционную жалобу Фарион удовлетворить частично. Решение Галицкого районного суда города Львова от 7 февраля 2024 года отменить. Принять новое судебное решение, которым иск Фарион к Национальному университету "Львовская политехника" о признании не законным и отмене приказа об увольнении, восстановлении в должности, взыскании заработка за время вынужденного прогула удовлетворить частично. Признать незаконным и отменить приказ ректора Национального университета Львовская политехника от 15 ноября 2023 года...об увольнении Фарион с должности профессора кафедры украинского языка с 16 ноября… - сказала судья.

Также суд постановил восстановить Фарион в должности профессора кафедры украинского языка Национального университета "Львовская политехника" с 24 ноября 2023 года.

Кроме того, суд постановил взыскать в пользу Фарион средний заработок за период вынужденного прогула в размере более 123 тыс. 927 грн.

Дополнение

В ноябре 2023 года Фарион уволили из "Львовской политехники".

Служба безопасности Украины начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям бывшего народного депутата Ирины Фарион.

Тогда во Львове студенты вышли на митинг с требованием уволить языковеда Ирину Фарион из университета на фоне нескольких громких скандалов с ее участием.

После чего во Львовской политехнике создали экспертную комиссию, которая должна была решить вопрос увольнения экс-нардепки и преподавательницы Ирины Фарион из Львовской политехники после скандалов с участием языковеды.