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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Фальсифицированный кофе на базарах Мукачево: БЭБ завершили досудебное расследование

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Детективы Бюро экономической безопасности в Закарпатской области завершили досудебное расследование относительно незаконного использования знаков для товаров торговой марки, право на которую принадлежит известному итальянскому производителю кофе. Фальсифицированую продукцию продавали на рынках Мукачево и через интернет, говорится в сообщении БЭБ, пишет УНН.

Детали 

В результате следственных действий установлено, что в течение 2021- 2022 годов, группа лиц покупала и в дальнейшем продавала фальсифицированную кофейную продукцию, нанося на нее поддельные знаки торговой марки.

Поддельная продукция подлежала сбыту через интернет и на рынке Мукачево как оптом, так и в розницу. БЭБ отмечает, что граждане не имели никаких соглашений и лицензий на использование итальянской торговой марки.

Дополнительно 

Ранее сообщалось, что в результате обысков правоохранители изъяли более 5 тысяч пачек кофе в зернах общим весом около 5 тонн.

После проведения экспертизы, компания-производитель подтвердила, что вся продукция является поддельной. Было выявлено, что зарубежной компании, которая зарегистрировала торговую марку в Украине и имеет международную регистрацию, был нанесен материальный ущерб на общую сумму почти 3,5 млн грн.

Лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 229 УК Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара). 

Напомним

Бюро экономической безопасности разоблачило группу лиц, которые ввезли на территорию Украины смартфоны, компьютерное оборудование, бытовую технику и уклонялись от уплаты таможенных платежей и НДС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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