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Фальсифікована кава на базарах Мукачева: БЕБ завершили досудове розслідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Детективи Бюро економічної безпеки у Закарпатській області завершили досудове розслідування щодо незаконного використання знаків для товарів торгової марки, право на яку належить відомому італійському виробнику кави. Фальсифіковану продукцію продавали на базарах Мукачева та через інтернет, йдеться у повідомленні БЕБ, пише УНН.

Деталі 

У результаті слідчих дій встановлено, що протягом 2021- 2022 років, група осіб купувала та надалі продавала фальсифіковану кавову продукцію, наносивши на неї підроблені знаки торгової марки.

Підроблена продукція підлягала збуту через інтернет та на ринку Мукачева як гуртом, так і в роздріб. БЕБ зазначає, що громадяни не мали жодних угод та ліцензій на використання італійської торгової марки.

Додатково 

Раніше повідомлялось, що у результаті обшуків правоохоронці вилучили понад 5 тисяч пачок кави в зернах загальною вагою близько 5 тонн.

Після проведення експертизи, компанія-виробник підтвердила, що вся продукція є підробленою. Було виявлено, що закордонній компанії, яка зареєструвала торговельну марку в Україні та має міжнародну реєстрацію, було завдано матеріальної шкоди на загальну суму майже 3,5 млн грн.

Особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 229 КК України (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару).

Нагадаємо

Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які ввезли на територію України смартфони, комп’ютерне обладнання, побутову техніку та ухилялися від сплати митних платежів та ПДВ.

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