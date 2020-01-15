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Фактор рынка земли: почему эксперты не исключают год "простоя" в АПК

Киев • УНН

 • 10211 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. 2020 год может стать годом “простоя” в развитии отечественного АПК. Об этом в комментарии УНН рассказал координатор комитета по вопросам господдержки УКАБ Олег Нестеров.

Фактор рынка земли: почему эксперты не исключают год "простоя" в АПК

Такие неутешительные прогнозы базируются на неопределенности власти о введении рынка земли, объясняет эксперт.

“Такое (год „простоя“, — ред.) действительно возможно, и много ресурсных компании (техника, семена, СЗР, удобрения) просчитывают различные варианты в связи с запуском рынка земли”, — добавил Нестеров.

В УКАБ ожидают окончательную модель оборота земель сельскохозяйственного назначения, говорит эксперт.

“Как только будет принят законопроект и будет понятно, какие правила игры, можно будет приблизительно сказать будет ли „простой“, падение продаж в компаниях, или ситуация не изменится существенно”, — подчеркнул он.

Еще одна проблема — нехватка бюджетного финансирования программ поддержки всех отраслей АПК, продолжил эксперт. Отметим, что по сравнению с европейскими странами, дотации на аграрное производство в Украине ничтожно малы. Так, в 2016 году финансовая поддержка АПК в 28 странах ЕС в целом составила 52,6 млрд евро. Или по 2 млрд евро в среднем на страну. При этом, украинские аграрии в 2017 году получили от государства только 6 млрд грн.

В поддержку отечественного АПК в 2020 году государство выделило лишь 4 млрд грн. Нестеров говорит, что нынешние дотации будут направлены на агрокомпании, деятельность которых имеет экономический эффект: налоговые поступления, улучшение инфраструктуры, рост добавленной стоимости и создания новых рабочих мест.

“Соответственно, дотации будут направлены на высокоэффективные направления, где бизнес развивается и планирует дальше это делать. Поэтому нашим компаниям необходимо ориентироваться не на получение дотации, а на высокую эффективность работы и качество или конкурировать ценой”, — отмечает эксперт.

Напомним, инвестиции в сектор АПК начали расти в 2017-2018 годах, когда правительство и Верховная Рада ввели по рекомендации МВФ систему господдержки фермеров (дотации).

В 2018 году инфраструктуру АПК по программам господдержки обновили 15 предприятий: “Прогресс”, “Винницкая птицефабрика” (МХП), “Генетик-Инвест”, “Урманское”, “Аграрная компания 2004”, МВК “Екатеринославский”, ВК “Днепровский”, КФХ “Мечта”, ООО “ГФУ Агро”, ФГ “Персей Агро”, ООО “Селекционный центр свиноводства”, ФХ “Агротрейд 2006”, ООО “Марлен КД”, ООО “Агро Рось”, ООО “Кищенцы”. Больше всего инвестировал “Мироновский хлебопродукт” Юрия Косюка. Его “Винницкая птицефабрика” потратила 2 млрд грн на строительство новых животноводческих комплексов.

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