За останні п'ять років інвестиції в український АПК зросли майже удвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. За останні п'ять років обсяг капітальних інвестицій в агросектор України зріс на 65%, передає УНН із посиланням на інформаційне видання "Агробізнес України".
Так, у 2018 році в агросектор України було спрямовано 65,1 млрд грн капітальних інвестицій, тоді як у 2014 році - 39,5 млрд грн.
Загалом за останні 5 років в український АПК було спрямовано 280,3 млрд грн капітальних інвестицій. Левова частка коштів - 135,4 млрд грн, була направлена в агросектор України у 2017 та 2018 роках. До слова зазначимо, що саме у 2017 році був змінений спосіб підтримки аграрної галузі — замість спецрежиму відшкодування ПДВ були введені державні дотації та програми підтримки аграріїв.
Найбільше коштів у 2018 році вкладали аграрії у вирощування однорічних і дворічних культур (52,5 млрд грн), а також тваринництво (9,4 млрд грн).
Нагадаємо, у минулому році інфраструктуру в АПК оновили 15 підприємств: "Прогрес", "Вінницька птахофабрика" (МХП), "Генетик-Інвест", "Урманське", "Аграрна компанія 2004", МВК "Катеринославський", ВК "Дніпровський", СФГ "Мрія", ТОВ "ДФУ Агро", ФГ "Персей Агро", ТОВ "Селекційний центр свинарства", ФГ "Агротрейд 2006", ТОВ "Марлен КД", ТОВ "Агро Рось", ТОВ "Кищенці".
Усі вони отримали дотації від держави за бюджетною програмою "Державна підтримка тваринництва, зберігання і обробки сільськогосподарської продукції, аквакультури".
Найбільше інвестував "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка. Його "Вінницька птахофабрика" витратила 2 млрд грн на розвиток тваринницьких комплексів.