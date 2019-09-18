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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 78555 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113722 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105493 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112232 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120573 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148748 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149016 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:49 • 188893 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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За последние пять лет инвестиции в украинский АПК выросли почти вдвое

За последние пять лет инвестиции в украинский АПК выросли почти вдвое

Киев  •  УНН

 • 13459 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. За последние пять лет объем капитальных инвестиций в агросектор Украины вырос на 65%, передает УНН со ссылкой на информационное издание "Агробизнес Украины".

Так, в 2018 году в агросектор Украины было направлено 65,1 млрд грн капитальных инвестиций, тогда как в 2014 году - 39,5 млрд грн.

Всего за последние 5 лет в украинский АПК было направлено 280,3 млрд грн капитальных инвестиций. Львиная доля средств - 135,4 млрд грн, было направлено в агросектор Украины в 2017 и 2018 годах. К слову отметим, что именно в 2017 году был изменен способ поддержки аграрной отрасли - вместо спецрежима возмещения НДС были введены государственные дотации и программы поддержки аграриев.

Больше всего средств в 2018 году вкладывали аграрии в выращивание однолетних и двухлетних культур (52,5 млрд грн), а также животноводство (9,4 млрд грн).

Напомним, в прошлом году инфраструктуру в АПК обновили 15 предприятий: "Прогресс", "Винницкая птицефабрика" (МХП), "Генетик-Инвест", "Урманске", "Аграрная компания 2004", МВК "Екатеринославский", ВК "Днепровский", КФХ "Мечта", ООО "ГФУ Агро", ФГ "Персей Агро", ООО "Селекционный центр свиноводства", ФХ "Агротрейд 2006", ООО "Марлен КД", ООО "Агро Рось", ООО "Кищенцы".

Все они получили дотации от государства по бюджетной программе "Государственная поддержка животноводства, хранения и обработки сельскохозяйственной продукции, аквакультуры".

Больше всего инвестировал "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка. Его "Винницкая птицефабрика" потратила 2 млрд грн на развитие животноводческих комплексов.

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