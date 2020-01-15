Фактор ринку землі: чому експерти не виключають рік "простою" в АПК

Такі невтішні прогнози базуються на невизначеності влади щодо запровадження ринку землі, пояснює експерт.

“Таке (рік „простою“, — ред.) дійсно можливо, і багато ресурсних компанії (техніка, насіння, ЗЗР, добрива) прораховують різні варіанти у зв’язку з запуском ринку землі”, — додав Нестеров.

В УКАБ чекають на остаточну модель обігу земель сільськогосподарського призначення, каже експерт.

“Як тільки буде прийнято законопроект і буде зрозуміло, які правила гри, можна буде приблизно сказати чи буде „простой“, падіння продажів у компаніях, чи ситуація не зміниться суттєво”, — підкреслив він.

Ще одна проблема — нестача бюджетного фінансування програм підтримки всіх галузей АПК, продовжив експерт. Зазначимо, що у порівнянні з європейськими країнами, дотації на аграрне виробництво в Україні є мізерно малі. Так, у 2016 році фінансова підтримка АПК у 28 країнах ЄС в цілому становила 52,6 млрд євро. Або по 2 млрд євро в середньому на країну. При цьому, українські аграрії у 2017 році отримали від держави лише 6 млрд грн.

На підтримку вітчизняного АПК у 2020 році держава виділила лише 4 млрд грн. Нестеров каже, що цьогорічні дотації будуть направлені на агрокомпанії, діяльність яких має економічний ефект: податкові надходження, покращення інфраструктури, зростання доданої вартості та створення нових робочих місць.

“Відповідно, дотації будуть направлені на високоефективні напрями, де бізнес розвивається і планує далі це робити. Тож нашим компаніям необхідно орієнтуватися не на отримання дотації, а на високу ефективність роботи і якість або конкурувати ціною”, — наголошує експерт.

Нагадаємо, інвестиції у сектор АПК почали зростати у 2017-2018 роках, коли уряд та Верховна Рада запровадили за рекомендацією МВФ систему держпідтримки фермерів (дотації).

У 2018 році інфраструктуру АПК за програмами держпідтримки оновили 15 підприємств: “Прогрес”, “Вінницька птахофабрика” (МХП), “Генетик-Інвест”, “Урманське”, “Аграрна компанія 2004”, МВК “Катеринославський”, ВК “Дніпровський”, СФГ “Мрія”, ТОВ “ДФУ Агро”, ФГ “Персей Агро”, ТОВ “Селекційний центр свинарства”, ФГ “Агротрейд 2006”, ТОВ “Марлен КД”, ТОВ “Агро Рось”, ТОВ “Кищенці”. Найбільше інвестував “Миронівський хлібопродукт” Юрія Косюка. Його “Вінницька птахофабрика” витратила 2 млрд грн на будівництво нових тваринницьких комплексів.