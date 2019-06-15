Facebook увеличит расходы на рекламу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Американская компания Facebook решила увеличить расходы на рекламу во всем мире, чтобы восстановить доверие пользователей после утечек персональных данных и ошибок в ее политике конфиденциальности. Об этом объявил директор компании по маркетингу Антонио Лючио, передает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Сообщается, что в планах компании обновление списка креативных агентств, которые работают над кампаниями брендов Facebook, WhatsApp и Instagram в разных странах. Разработка новой рекламной стратегии, ориентированной на клиентов, может привести к увеличению расходов компании на рекламу больше чем в два раза.
По его словам, репутация Facebook пострадала после того, как компанию обвинили в том, что она позволила использовать ее площадку для кампании по дезинформации и за вмешательство в выборы, а также из-за критики ее политики конфиденциальности и управления данными.
Напомним, Facebook открывает в Лондоне инженерный центр, который будет создавать технические инструменты, направленные на защиту своего сайта от вредоносного контента.