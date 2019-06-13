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Facebook откроет инженерный центр в Лондоне

Киев • УНН

 • 6355 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Компания Facebook открывает в Лондоне инженерный центр, который будет создавать технические инструменты, направленные на защиту своего сайта от вредоносного контента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Facebook откроет инженерный центр в Лондоне

Руководство социальной сети объявило, что правительства разных стран проявляют все большее давление на крупные технологические компании, чтобы они лучше контролировали свои платформы.

В заявлении компании говорится, что к концу 2019 году в новом центре будут созданы более 500 новых рабочих мест, в том числе, связанные с разработками в области искусственного интеллекта.

"Значительная часть" новых сотрудников будет работать в отделе по обеспечению "сплоченности" коллектива, будет заниматься решением ряда проблем, в том числе личной безопасности, спама и притязаний. Одной из обязанностей нового отдела будет создание передового программного обеспечения и систем искусственного интеллекта для выявления и устранения вредного контента и фальшивых учетных записей.

Напомним, 68% внешних акционеров компании Facebook проголосовали за назначение независимого директора на место Марка Цукерберга во время акционерного собрания компании, которое состоялось в прошлом месяце.

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