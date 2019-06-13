Facebook откроет инженерный центр в Лондоне
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Компания Facebook открывает в Лондоне инженерный центр, который будет создавать технические инструменты, направленные на защиту своего сайта от вредоносного контента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Руководство социальной сети объявило, что правительства разных стран проявляют все большее давление на крупные технологические компании, чтобы они лучше контролировали свои платформы.
В заявлении компании говорится, что к концу 2019 году в новом центре будут созданы более 500 новых рабочих мест, в том числе, связанные с разработками в области искусственного интеллекта.
"Значительная часть" новых сотрудников будет работать в отделе по обеспечению "сплоченности" коллектива, будет заниматься решением ряда проблем, в том числе личной безопасности, спама и притязаний. Одной из обязанностей нового отдела будет создание передового программного обеспечения и систем искусственного интеллекта для выявления и устранения вредного контента и фальшивых учетных записей.
Напомним, 68% внешних акционеров компании Facebook проголосовали за назначение независимого директора на место Марка Цукерберга во время акционерного собрания компании, которое состоялось в прошлом месяце.