Більшість інвесторів Facebook хочуть відставки Цукерберга

КИЇВ. 8 червня. УНН. 68% зовнішніх акціонерів компанії Facebook проголосували за призначення незалежного директора на місце Марка Цукерберга під час акціонерних зборів компанії, що відбулись минулого місяця. Критику зовнішніх акціонерів викликає недостатньо потужна, на їх думку, політика компанії з захисту приватних даних користувачів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.