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Більшість інвесторів Facebook хочуть відставки Цукерберга

Більшість інвесторів Facebook хочуть відставки Цукерберга

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. 68% зовнішніх акціонерів компанії Facebook проголосували за призначення незалежного директора на місце Марка Цукерберга під час акціонерних зборів компанії, що відбулись минулого місяця. Критику зовнішніх акціонерів викликає недостатньо потужна, на їх думку, політика компанії з захисту приватних даних користувачів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

Голосування привернуло увагу до проблеми, однак, ймовірно, не призведе до негайної зміни керівництва, через те, що компанія має дворівневу систему акцій. За цією системою, кожна акція, яку мають Цукерберг та керівництво компанії, відповідає десятьом голосам при прийнятті рішень, а акції, які утримують зовнішні акціонери, мають по одному голосу. Це дозволяє компанії отримувати інвестиції, але не розпорошувати контроль над компанією. За рахунок свого пакету акції, Цукерберг має 58% голосів в компанії.

"Цукерберга може звільнити лише сам Цукерберг", - говорять спостерігачі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Один з творців Facebook розкритикував Цукерберга

Збори акціонерів компанії, що відбулись минулого місяця в Каліфорнії супроводжувались акціями протесту.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що група акціонерів компанії Facebook не змогла домогтися відсторонення засновника соціальної мережі Марка Цукерберга з посади голови ради директорів компанії.

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