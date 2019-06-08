Большинство инвесторов Facebook хотят отставки Цукерберга
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. 68% внешних акционеров компании Facebook проголосовали за назначение независимого директора на место Марка Цукерберга во время акционерного собрания компании, которые состоялись в прошлом месяце. Критику внешних акционеров вызывает недостаточно мощная, по их мнению, политика компании по защите личных данных пользователей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Голосование привлекло внимание к проблеме, однако, вероятно, не приведет к немедленной смене руководства, потому, что компания имеет двухуровневую систему акций. По этой системе, каждая акция, которую имеет Цукерберг и руководство компании, соответствует десяти голосам при принятии решений, а акции, которые удерживают внешние акционеры, имеют по одному голосу. Это позволяет компании получать инвестиции, но не распылять контроль над компанией. За счет своего пакета акций, Цукерберг имеет 58% голосов в компании.
“Цукерберга может освободить только сам Цукерберг”, — говорят наблюдатели.
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Собрание акционеров компании, которое состоялось в прошлом месяце в Калифорнии сопровождались акциями протеста.
Напомним, ранее УНН сообщал, что группа акционеров компании Facebook не смогла добиться отстранения основателя социальной сети Марка Цукерберга с должности председателя совета директоров компании.