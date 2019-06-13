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Facebook відкриє інженерний центр в Лондоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Компанія Facebook відкриває в Лондоні інженерний центр, який буде створювати технічні інструменти, спрямовані на захист свого сайту від шкідливого контенту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Facebook відкриє інженерний центр в Лондоні

Керівництво соціальної мережі оголосило, що уряди різних країн виявляють все більший тиск на великі технологічні компанії, щоб вони краще контролювали свої платформи.

У заяві компанії говориться, що до кінця 2019 року в новому центрі будуть створені понад 500 нових робочих місць, у тому числі сто, пов'язані з розробками в галузі штучного інтелекту.

"Значна частина" нових співробітників буде працювати у відділі по забезпеченню "згуртованості" колективу, який буде займатися вирішенням низки проблем, у тому числі особистої безпеки, спаму і домагань. Однією з обов'язків нового відділу буде створення передового програмного забезпечення і систем штучного інтелекту для виявлення і усунення шкідливого контенту і фальшивих облікових записів.

Нагадаємо, 68% зовнішніх акціонерів компанії Facebook проголосували за призначення незалежного директора на місце Марка Цукерберга під час акціонерних зборів компанії, що відбулись минулого місяця.

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