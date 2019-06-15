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Facebook збільшить витрати на рекламу

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Американська компанія Facebook вирішила збільшити витрати на рекламу у всьому світі, щоб відновити довіру користувачів після витоків персональних даних і помилок у її політиці конфіденційності. Про це оголосив директор компанії з маркетингу Антоніо Лючіо, передає УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Facebook збільшить витрати на рекламу

Повідомляється, що в планах компанії оновлення списку креативних агентств, які працюють над кампаніями брендів Facebook, WhatsApp і Instagram в різних країнах. Розробка нової рекламної стратегії, орієнтованої на клієнтів, може призвести до збільшення витрат компанії на рекламу більше ніж у два рази.

За його словами, репутація Facebook постраждала після того, як компанію звинуватили в тому, що вона дозволила використовувати її майданчик для кампанії з дезінформації та за втручання у вибори, а також через критику її політики конфіденційності та управління даними.

Нагадаємо, Facebook відкриває в Лондоні інженерний центр, який буде створювати технічні інструменти, спрямовані на захист свого сайту від шкідливого контенту.

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