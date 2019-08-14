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7 марта, 06:35 • 98839 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128688 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138755 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126983 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128486 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130509 просмотра

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Facebook признала прослушку голосовых сообщений пользователей

Facebook признала прослушку голосовых сообщений пользователей

Киев  •  УНН

 • 18763 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

В Facebook признали, что расшифровывали сообщения, но заверили, что больше этого не делают.

В заявлении компании, которое приводит агентство, сказано, что расшифровка звуковых сообщений прекратилась "более недели назад". В нем также сказано, что пользователи, чьи сообщения подвергались расшифровке, соглашались на это, выбирая специальную опцию в приложении Messenger для Facebook.

При этом, как отмечает агентство, Facebook не сообщала пользователям, что их голосовые сообщения будут прослушиваться третьими лицами.

Политика использования данных Facebook предусматривает сбор "контента, сообщений и другой информации, которую вы предоставляете" при "отправке сообщений или общении друг с другом". Конкретных упоминаний про аудио нет, замечает Bloomberg.

Напомним, Facebook добавит свое имя в Instagram и Whatsapp.

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