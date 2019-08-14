Facebook признала прослушку голосовых сообщений пользователей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
В Facebook признали, что расшифровывали сообщения, но заверили, что больше этого не делают.
В заявлении компании, которое приводит агентство, сказано, что расшифровка звуковых сообщений прекратилась "более недели назад". В нем также сказано, что пользователи, чьи сообщения подвергались расшифровке, соглашались на это, выбирая специальную опцию в приложении Messenger для Facebook.
При этом, как отмечает агентство, Facebook не сообщала пользователям, что их голосовые сообщения будут прослушиваться третьими лицами.
Политика использования данных Facebook предусматривает сбор "контента, сообщений и другой информации, которую вы предоставляете" при "отправке сообщений или общении друг с другом". Конкретных упоминаний про аудио нет, замечает Bloomberg.
Напомним, Facebook добавит свое имя в Instagram и Whatsapp.