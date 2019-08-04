Facebook додасть своє ім'я до Instagram і Whatsapp
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Компанія Facebook проведе ребрендинг додатків Instagram і Watsapp і змінить їхні назви. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Information.
Видання повідомляє, що Facebook перейменує додатки Instagram і Watsapp. У назвах з'явиться відсилання на Facebook. Компанія таким чином повідомить про контроль над додатками. Платформи будуть називатися "Instagram from Facebook" and "WhatsApp from Facebook".
Прес-секретар компанії підтвердив зміна, заявивши, що "ми хочемо прояснити питання про продукти і послуги, які є частиною Facebook".
Крім того, антимонопольні органи США вивчать умови, згідно з якими Facebook купив додатки і проводить ребрендинг.
Як повідомляв УНН, Європейський суд вивчає дії американської соціальної мережі Facebook з розповсюдження додатки для доступу до Facebook з телефону.