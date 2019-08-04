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Facebook додасть своє ім'я до Instagram і Whatsapp

Facebook додасть своє ім'я до Instagram і Whatsapp

Київ • УНН

 • 28266 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Компанія Facebook проведе ребрендинг додатків Instagram і Watsapp і змінить їхні назви. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Information.

Видання повідомляє, що Facebook перейменує додатки Instagram і Watsapp. У назвах з'явиться відсилання на Facebook. Компанія таким чином повідомить про контроль над додатками. Платформи будуть називатися "Instagram from Facebook" and "WhatsApp from Facebook".

Прес-секретар компанії підтвердив зміна, заявивши, що "ми хочемо прояснити питання про продукти і послуги, які є частиною Facebook".

Крім того, антимонопольні органи США вивчать умови, згідно з якими Facebook купив додатки і проводить ребрендинг.

Як повідомляв УНН, Європейський суд вивчає дії американської соціальної мережі Facebook з розповсюдження додатки для доступу до Facebook з телефону.

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