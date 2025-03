Facebook добавит свое имя в Instagram и Watsapp

Издание сообщает, что Facebook переименует приложения Instagram и Watsapp. В названиях появится отсылка на Facebook. Компания таким образом сообщит о контроле над приложениями. Платформы будут называться “Instagram from Facebook” and “WhatsApp from Facebook”.

Пресс-секретарь компании подтвердил изменение, заявив, что “мы хотим прояснить вопрос о продуктах и услугах, которые являются частью Facebook”.

Кроме того, антимонопольные органы США изучат условия, согласно которым Facebook купил приложения и проводит ребрендинг.

Как сообщал УНН, Европейский суд изучает действия американской социальной сети Facebook по распространению приложения для доступа к Facebook с телефона.