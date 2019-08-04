Facebook добавит свое имя в Instagram и Watsapp
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Компания Facebook проведет ребрендинг приложений Instagram и Watsapp и изменит название приложений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Information.
Издание сообщает, что Facebook переименует приложения Instagram и Watsapp. В названиях появится отсылка на Facebook. Компания таким образом сообщит о контроле над приложениями. Платформы будут называться “Instagram from Facebook” and “WhatsApp from Facebook”.
Пресс-секретарь компании подтвердил изменение, заявив, что “мы хотим прояснить вопрос о продуктах и услугах, которые являются частью Facebook”.
Кроме того, антимонопольные органы США изучат условия, согласно которым Facebook купил приложения и проводит ребрендинг.
Как сообщал УНН, Европейский суд изучает действия американской социальной сети Facebook по распространению приложения для доступа к Facebook с телефона.