Facebook визнала прослуховування голосових повідомлень користувачів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Компанія Facebook Inc. платила сотням сторонніх підрядників за те, щоб вони розшифровували голосові повідомлення користувачів сервісів, що належать корпорації. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
У Facebook визнали, що розшифровували повідомлення, але запевнили, що більше цього не роблять.
У заяві компанії, яке наводить агентство, сказано, що розшифровка звукових повідомлень припинилася "понад тиждень тому". У ньому також сказано, що користувачі, чиї повідомлення піддавалися розшифровці, погоджувалися на це, вибираючи спеціальну опцію в додатку Messenger для Facebook.
При цьому, як зазначає агентство, Facebook не повідомляла користувачам, що їх голосові повідомлення будуть прослуховуватися третіми особами.
Політика використання даних Facebook передбачає збір "контенту, повідомлень та іншої інформації, яку ви надаєте" при "відправці повідомлень або спілкуванні один з одним". Конкретних згадок про аудіо немає, зауважує Bloomberg.
Нагадаємо, Facebook додасть своє ім'я до Instagram і Whatsapp.