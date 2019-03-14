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Facebook восстановил работу после 14-часового сбоя

Киев • УНН

 • 12459 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Facebook, Instagram и WhatsApp возобновили работу Бисли 14-часового отключения после того, как пользователи начали сталкиваться со сбоями в работе платформ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mirror.

Facebook восстановил работу после 14-часового сбоя

По данным Downdetector, трудности в работе Facebook и Instagram начались в 16:00 13 марта. Обе платформы сообщали пользователям об ошибке. Пользователи перешли к Twitter, в котором рассказывали о своем недовольстве сбоями. В общем хэштеги #FacebookDown и #InstagramDown использовались более 150 тыс. раз.

Уже в 18:00 начали поступать сообщения о сбоях в мессенджере WhatsApp, который, как и Instagram принадлежит компании Facebook. В 4:40 утра 14 марта в Instagram появилось сообщение о возобновлении работы платформы.

Отвечая на слухи, размещенные в других социальных сетях, компания заявят, что отключение ни были результатом кибер-атаки. Пока нет официального объяснения причин сбоя, однако по данным издания NBC Bay Area, база данных Facebook была "перегружена".

Сбой в работе был описан как "самый тяжелый в истории" компании Facebook. Последний раз, когда Facebook потерпел от таких проблем, был в 2008 году, когда на сайте было только 150 млн пользователей.

Как сообщал УНН, украинцы столкнулись с сбоями в соцсетях в 18:00 13 марта.

Напомним, правительство США начало проверку договоренностей, согласно которым Facebook предоставлял информацию о своих пользователях ряде сторонних компаний.

В прошлом году стало известно, что Facebook заказывал публикации о недостатках других гигантов IT-индустрии, чтобы отвлечь внимание от собственных ошибок - касающиеся, например, кампании российских троллей и сотрудничества с Cambridge Analytica.

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