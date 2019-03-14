Facebook відновив роботу після 14-годинного збою
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Facebook, Instagram і WhatsApp відновили роботу бісля 14-годинного відключення після того, як користувачі почали стикатися зі збоями в роботі платформ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Mirror.
За даними Downdetector, труднощі в роботі Facebook та Instagram почались о 16:00 13 березня. Обидві платформи повідомляли користувачам про помилку. Користувачі перейшли до Twitter, у якому розповідали про своє невдоволення збоями. Загалом хештеги #FacebookDown та #InstagramDown використовувалися більше 150 тис. разів.
Вже о 18:00 почали надходити повідомлення про збої у месенджері WhatsApp, який, як і Instagram належить компанії Facebook. О 4:40 ранку 14 березня в Instagram з'явилось повідомлення про відновлення роботи платформи.
Відповідаючи на чутки, розміщені в інших соціальних мережах, компанія заявла, що відключення не були результатом кібер-атаки. Наразі немає офіційного пояснення причин збою, проте за даними видання NBC Bay Area, база даних Facebook була "перевантажена".
Збій в роботі був описаний як "найважчий в історії" компанії Facebook. Останній раз, коли Facebook зазнав таких проблем, був у 2008 році, коли на сайті було лише 150 млн користувачів.
Як повідомляв УНН, українці зіткнулися зі збоями у соцмережах о 18:00 13 березня.
Нагадаємо, уряд США почав перевірку домовленостей, згідно з якими Facebook надавав інформацію про своїх користувачів низці сторонніх компаній.
Минулого року стало відомо, що Facebook замовляв публікації про недоліки інших гігантів IT-індустрії, щоб відвернути увагу від власних помилок — що стосуються, наприклад, кампанії російських тролів і співпраці з Cambridge Analytica.