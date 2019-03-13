У Facebook, Instagram та різних месенджерах стався масштабний збій
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У роботі соціальної мережі Facebook та мессенджері Facebook Messenger, у Instagram, Twitter та Tinder станом на 18:00 за київським часом зафіксовано збій. Про це повідомляє Down Detector, передає УНН.
Так, станом на 18.00 було отримано 9039 повідомлень щодо проблем у роботі Facebook. Найбільше проблем виникало у користувачів зі США, Італії, Великобританії та Польщі.
Про проблеми з роботою Facebook Messenger найбільше повідомляли у Польщі, Франції, Британії та США.
Зі збоями у Instagram зіштовхнулись в основному у США, Бразилії, Туреччині, Росії, Данії, Іспанії, Італії та Франції. Про проблеми надійшло 8575 повідомлень від користувачів.
Також було надіслано 151 скаргу на роботу Twitter. Скаржились у більшості своїй користувачі з Нідерландів та Британії, Японії та США.
На Tinder 31 раз поскаржились користувачі. В основному проблеми фіксували у Франції, Британії та Німеччині.
Найбільше проблем з Whatsapp помітили у Бразилії, Мексиці, Італії, Німеччині, Британії та Австрії.
Нагадаємо, раніше 13 березня у сервісів компанії Google - пошукової системи Google, поштового клієнта Gmail і відеосервісу YouTube спостерігались збої по всьому світу.