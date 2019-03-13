В Facebook, Instagram и различных мессенджерах произошел масштабный сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В работе социальной сети Facebook и мессенджеры Facebook Messenger, в Instagram, Twitter и Tinder состоянию на 18:00 по киевскому времени зафиксировано сбой. Об этом сообщает Down Detector, передает УНН.
Так, по состоянию на 18.00 было получено 9039 сообщений о проблемах в работе Facebook. Больше всего проблем возникало у пользователей из США, Италии, Великобритании и Польши.
О проблемах с работой Facebook Messenger больше сообщали в Польше, Франции, Великобритании и США.
Со сбоями в Instagram столкнулись в основном в США, Бразилии, Турции, России, Дании, Испании, Италии и Франции. О проблемах поступило 8575 сообщений от пользователей.
Также было отправлено 151 жалобу на работу Twitter. Жаловались в большинстве своем пользователи из Нидерландов и Великобритании, Японии и США.
На Tinder 31 раз пожаловались пользователи. В основном проблемы фиксировали во Франции, Великобритании и Германии.
Больше всего проблем с Whatsapp заметили в Бразилии, Мексике, Италии, Германии, Великобритании и Австрии.
Напомним, ранее 13 марта во сервисов компании Google - поисковой системы Google, почтового клиента Gmail и видеосервиса YouTube наблюдались сбои по всему миру.