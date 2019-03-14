У Штатах почалася перевірка угоди Facebook про надання доступу до даних користувачів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Федеральна влада США почала перевірку домовленостей, згідно з якими американська компанія Facebook, що володіє однойменною соціальною мережею, надавала інформацію ряду своїх партнерів. Про це повідомила газета The New York Times, передає УНН.
Як зазначає видання, журі присяжних в Нью-Йорку визнало за доцільне направити вимогу про надання відомостей з цього приводу в дві компанії, які мали доступ до “особистих даних сотень мільйонів користувачів” соцмережі Facebook. У публікації пояснюється, що дані компанії, назва яких не уточнюється, є “відомими виробниками смартфонів і інших пристроїв”.
Газета констатує, що федеральна влада США проводить в зв’язку з зазначеними домовленостями розслідування за підозрою в кримінальних злочинах. “Ми співпрацюємо зі слідчими і серйозно ставимося до цих перевірок”, — наводить видання слова представника Facebook. Він уточнив, що компанія надала владі інформацію і готова це робити надалі.
Нагадуємо, в грудні 2018 року The New York Times повідомила, що приблизно 150 компаній протягом багатьох років мали доступ до даних користувачів Facebook, в тому числі особистих. У публікації йшлося про те, що, зокрема, співробітники соцмережі відкрили розробленій Microsoft пошуковій системі Bing доступ до всіх імен осіб, що значаться в списках друзів користувачів без згоди з боку останніх. Віце-президент Facebook з питань співробітництва Іме Арчібонг пізніше заявив, що наведені в публікації твердження не відповідають дійсності.
Як зазначав УНН, восени стало відомо, що Facebook замовляв статті з критикою Apple і Google, щоб відвернути увагу від власних помилок.