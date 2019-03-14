В Штатах началась проверка сделки Facebook о предоставлении доступа к данным пользователей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Федеральные власти США начала проверку договоренностей, согласно которым американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, предоставляла информацию ряду своих партнеров. Об этом сообщила газета The New York Times, передает УНН.
Как отмечает издание, жюри присяжных в Нью-Йорке признало целесообразным направить требование о предоставлении сведений на этот счет в две компании, которые имели доступ к “личным данным сотней миллионов пользователей” соцсети Facebook. В публикации поясняется, что данные компании, название которых не уточняется, являются “известными производителями смартфонов и других устройств”.
Газета констатирует, что федеральные власти США проводят в связи с указанными договоренностями расследование по подозрению в уголовных преступлениях. “Мы сотрудничаем со следователями и серьезно относимся к этим проверкам”, — приводит издание слова представителя Facebook. Он уточнил, что компания предоставила властям информацию и готова это делать в дальнейшем.
Напоминаем, в декабре 2018 года The New York Times сообщила, что примерно 150 компаний в течение многих лет имели доступ к данным пользователей Facebook, в том числе личным. В публикации говорилось, что, в частности, сотрудники соцсети открыли разработанной Microsoft поисковой системе Bing доступ ко всем именам лиц, значащимся в списках друзей пользователей без согласия со стороны последних. Вице-президент Facebook по сотрудничеству Име Арчибонг позже заявил, что приведенные в публикации утверждения не соответствуют действительности.
Как отмечал УНН, осенью стало известно, что Facebook заказывал статьи с критикой Apple и Google, чтобы отвлечь внимание от собственных ошибок.