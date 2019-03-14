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В Штатах началась проверка сделки Facebook о предоставлении доступа к данным пользователей

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Федеральные власти США начала проверку договоренностей, согласно которым американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, предоставляла информацию ряду своих партнеров. Об этом сообщила газета The New York Times, передает УНН.

В Штатах началась проверка сделки Facebook о предоставлении доступа к данным пользователей

Как отмечает издание, жюри присяжных в Нью-Йорке признало целесообразным направить требование о предоставлении сведений на этот счет в две компании, которые имели доступ к “личным данным сотней миллионов пользователей” соцсети Facebook. В публикации поясняется, что данные компании, название которых не уточняется, являются “известными производителями смартфонов и других устройств”.

Газета констатирует, что федеральные власти США проводят в связи с указанными договоренностями расследование по подозрению в уголовных преступлениях. “Мы сотрудничаем со следователями и серьезно относимся к этим проверкам”, — приводит издание слова представителя Facebook. Он уточнил, что компания предоставила властям информацию и готова это делать в дальнейшем.

Напоминаем, в декабре 2018 года The New York Times сообщила, что примерно 150 компаний в течение многих лет имели доступ к данным пользователей Facebook, в том числе личным. В публикации говорилось, что, в частности, сотрудники соцсети открыли разработанной Microsoft поисковой системе Bing доступ ко всем именам лиц, значащимся в списках друзей пользователей без согласия со стороны последних. Вице-президент Facebook по сотрудничеству Име Арчибонг позже заявил, что приведенные в публикации утверждения не соответствуют действительности.

Как отмечал УНН, осенью стало известно, что Facebook заказывал статьи с критикой Apple и Google, чтобы отвлечь внимание от собственных ошибок.

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