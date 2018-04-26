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Facebook отказался давать показания в конгрессе США

Киев • УНН

 • 9961 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Компания Facebook не будет давать показания в конгрессе США по делу о сборе персональных данных пользователей, но все равно ждет длительного диалога с конгрессменами. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Facebook отказался давать показания в конгрессе США

"Компания заявила, что, несмотря на то, что она не появится на слушании, она ждет длительного диалога с конгрессменами относительно твердой приверженности Facebook быть платформой для всех идей и мыслей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава Facebook Цукерберг дал показания в конгрессе США.

Компания Facebook оказалась в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что британской аналитической фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.

Как рассказали бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса. Позже в Facebook сообщили об утечке данных почти 90 млн пользователей.

Как сообщал УНН, социальная сеть Facebook раскрыла принцип, по которому происходит удаление сообщений пользователей.

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