Facebook відмовився давати свідчення в конгресі США
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Компанія Facebook не буде давати свідчення в конгресі США у справі про збір персональних даних користувачів, але все одно чекає тривалого діалогу з конгресменами. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
"Компанія заявила, що, незважаючи на те, що вона не з'явиться на слуханні, вона чекає тривалого діалогу з конгресменами щодо твердої прихильності Facebook бути платформою для всіх ідей і думок", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше очільник Facebook Цукерберг дав свідчення в конгресі США.
Компанія Facebook опинилася в центрі скандалу після того, як газета The New York Times повідомила, що британській аналітичній фірмі Cambridge Analytica вдалося зібрати особисті дані понад 50 млн користувачів соцмережі, щоб розробити алгоритм аналізу політичних уподобань виборців.
Як розповіли колишні співробітники компанії, створений алгоритм полегшував розсилку користувачам політичної реклами з метою потенційно вплинути на їхні голоси. Пізніше в Facebook повідомили про витік даних майже 90 млн користувачів.
Як повідомляв УНН, соціальна мережа Facebook розкрила принцип, за яким відбувається видалення повідомлень користувачів.