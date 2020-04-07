Facebook будет собирать данные о перемещениях пользователей в рамках борьбы с пандемией

Согласно распространенному документу, специалисты компании, начиная с текущей недели, будут собирать данные о местонахождении пользователей на территории США и предоставлять эти данные федеральным и местным органам власти. Информация будет носить анонимный характер и будет использована исключительно для составления статистических показателей, а также в выстраивании методов борьбы с распространением инфекции, отмечается в документе.

По сведениям руководства Facebook, за счет получения такого массива данных властям будет проще отслеживать выполнение населением требований о соблюдении социальной дистанции. Кроме того, на основе полученной информации можно будет следить за тем, насколько серьезно жители США относятся к рекомендациям властей не покидать дома без крайней необходимости, а также выявлять штаты, между которыми наиболее активно перемещается населения, создавая тем самым угрозу распространения коронавируса.

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В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса количество летальных случаев в результате заражения новым коронавирусом в понедельник превысило 10 тыс. человек. В мире, по последним данным, коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано почти 75 тыс. смертей.

Ранее информация о внедрении практики отслеживания местонахождения населения для осуществления контроля за условиями карантина через мониторинг мобильных сетей звучала и в Украине, однако впоследствии министр внутренних дел Украины Арсений Аваков опроверг такую информацию.