Австрія буде відстежувати дані місця розташування смартфонів для боротьби з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Уряд Австрії має намір використовувати дані місця розташування смартфонів для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це в суботу, 4 квітня, заявив журналістам канцлер країни Себастьян Курц, передає УНН із посиланням на DW.
Зазначається, що два мільйони австрійців не мають смартфонів, тому уряд розглядає можливість роздати їм брелоки, що повідомляють про місцезнаходження.
Курц зазначив, що додаткові заходи по боротьбі з SARS-CoV-2 необхідні, оскільки Австрія має намір в найближчому майбутньому послабити діючий в країні заборону на вихід з дому.
Разом з відстеженням розташування мобільних телефонів необхідно швидке тестування на коронавірус і ізоляція тих, хто контактував з інфікованими, зазначив Курц.
Також, за його словами, особливо необхідно захистити групи ризику, продовжити тримати дистанцію між людьми і ширше застосовувати обов’язкове носіння масок. В Австрії зараз майже 12 тисяч осіб заражені коронавірусом, загинули 186.
Раніше інформація про впровадження практики відстеження місцезнаходження населення для здійснення контроля за умовами карантину через моніторинг мобільних мереж лунала і в Україні, проте згодом міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков спростував таку інформацію.